У парламентах низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від закону про "іноагентів"

Очільники парламентських комітетів більш як десятка країн Європи закликали грузинську владу відмовитися від законопроєкту "про прозорість іноземного впливу".

Як пише "Європейська правда", текст спільного листа з підписами опублікував голова комітету із закордонних справ естонського Рійгікогу Марко Міхельсон.

Парламентарі нагадали, що грузинське громадянське суспільство відчайдушним спротивом відреагувало на попередню спробу керівної партії ухвалити цей проєкт на початку 2023 року і тоді його пообіцяли відкликати.

We, the Chairs of 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇬🇧🇨🇿🇩🇰🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇮🇪🇳🇴 parliaments' Foreign Affairs Committees, are deeply concerned about the reintroduction of the draft law on “Transparency of Foreign Influences” in 🇬🇪, which, if passed, would weaken Georgia’s vibrant pro-European civil society. pic.twitter.com/YUr0b59ELN