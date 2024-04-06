У парламентах низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від закону про "іноагентів"

Очільники парламентських комітетів більш як десятка країн Європи закликали грузинську владу відмовитися від законопроєкту "про прозорість іноземного впливу".

Як пише "Європейська правда", текст спільного листа з підписами опублікував голова комітету із закордонних справ естонського Рійгікогу Марко Міхельсон.

Парламентарі нагадали, що грузинське громадянське суспільство відчайдушним спротивом відреагувало на попередню спробу керівної партії ухвалити цей проєкт на початку 2023 року і тоді його пообіцяли відкликати.

We, the Chairs of 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇬🇧🇨🇿🇩🇰🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇮🇪🇳🇴 parliaments' Foreign Affairs Committees, are deeply concerned about the reintroduction of the draft law on “Transparency of Foreign Influences” in 🇬🇪, which, if passed, would weaken Georgia’s vibrant pro-European civil society. pic.twitter.com/YUr0b59ELN April 5, 2024

Вони також висловили глибоку стурбованість щодо того, що це закон "у стилі путінської Росії", задум якого – створити упереджене ставлення до громадянського суспільства у Грузії і сектора громадських організацій, "хоча вони широко відомі як "головний актив" і надія Грузії та мають репутацію одних із найбільш прозорих глобально у питаннях бюджетів і фінансування".

Парламентарі зауважують, що подібний крок суперечить євроінтеграційним прагненням грузинського народу та рекомендаціям Єврокомісії, які Грузія отримала разом зі статусом кандидата на вступ.

"Закликаємо керівну партію "Грузинська мрія" відкликати проєкт з парламентського розгляду, оскільки ми продовжуємо підтримувати європейські прагнення грузинського народу та очікуємо, що Грузія дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо розвитку демократії, верховенства права і поваги до прав людини.

Щиро сподіваємося, що грузинська влада ще раз продемонструє зрілість та рішучість у тому, щоб інтегруватися у європейські та євроатлантичні установи, які керуються західними цінностями ліберальної демократії. Питання стоїть про майбутнє грузинського народу", – наголошують у листі.

Звернення підписали очільники комітетів закордонних справ парламентів Естонії, Литви, Латвії, Данії, Ірландії, Національної асамблеї Франції, німецького Бундестагу, Палати депутатів Італії, двох комітетів Сенату Польщі, комітетів Палати депутатів і Сенату Чехії, комітету Палати громад парламенту Британії, депутат парламенту Норвегії.

Лист став однією з серії критичних заяв Заходу у відповідь на плани "Грузинської мрії" повернути на розгляд проєкт, який порівнюють з російським законом про іноагентів.



Водночас у партії заявили, що "не розуміють" критику від західних партнерів, та збираються чинити так, як задумали.

На додачу, "Грузинська мрія" також офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди".

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