В парламентах ряда стран Европы призвали Тбилиси отказаться от закона об "иноагентах"

Руководители парламентских комитетов более десятка стран Европы призвали грузинские власти отказаться от законопроекта "о прозрачности иностранного влияния".

Как пишет "Европейская правда", текст совместного письма с подписями опубликовал председатель комитета по иностранным делам эстонского Рийгикогу Марко Михельсон.

Парламентарии напомнили, что грузинское гражданское общество отчаянным сопротивлением отреагировало на предыдущую попытку правящей партии принять этот проект в начале 2023 года и тогда его пообещали отозвать.

We, the Chairs of 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇬🇧🇨🇿🇩🇰🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇮🇪🇳🇴 parliaments' Foreign Affairs Committees, are deeply concerned about the reintroduction of the draft law on “Transparency of Foreign Influences” in 🇬🇪, which, if passed, would weaken Georgia’s vibrant pro-European civil society. pic.twitter.com/YUr0b59ELN