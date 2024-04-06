В парламентах ряда стран Европы призвали Тбилиси отказаться от закона об "иноагентах"

Руководители парламентских комитетов более десятка стран Европы призвали грузинские власти отказаться от законопроекта "о прозрачности иностранного влияния".

Как пишет "Европейская правда", текст совместного письма с подписями опубликовал председатель комитета по иностранным делам эстонского Рийгикогу Марко Михельсон.

Парламентарии напомнили, что грузинское гражданское общество отчаянным сопротивлением отреагировало на предыдущую попытку правящей партии принять этот проект в начале 2023 года и тогда его пообещали отозвать.

We, the Chairs of 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇬🇧🇨🇿🇩🇰🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇮🇪🇳🇴 parliaments' Foreign Affairs Committees, are deeply concerned about the reintroduction of the draft law on “Transparency of Foreign Influences” in 🇬🇪, which, if passed, would weaken Georgia’s vibrant pro-European civil society. pic.twitter.com/YUr0b59ELN April 5, 2024

Они также выразили глубокую обеспокоенность по поводу того, что это закон "в стиле путинской России", замысел которого – создать предвзятое отношение к гражданскому обществу в Грузии и сектору общественных организаций, "хотя они широко известны как "главный актив" и надежда Грузии и имеют репутацию одних из самых прозрачных глобально в вопросах бюджетов и финансирования".

Парламентарии отмечают, что подобный шаг противоречит евроинтеграционным стремлениям грузинского народа и рекомендациям Еврокомиссии, которые Грузия получила вместе со статусом кандидата на вступление.

"Призываем правящую партию "Грузинская мечта" отозвать проект с парламентского рассмотрения, поскольку мы продолжаем поддерживать европейские стремления грузинского народа и ожидаем, что Грузия будет придерживаться своих обязательств по развитию демократии, верховенства права и уважения к правам человека.

Искренне надеемся, что грузинская власть еще раз продемонстрирует зрелость и решимость в том, чтобы интегрироваться в европейские и евроатлантические учреждения, которые руководствуются западными ценностями либеральной демократии. Вопрос стоит о будущем грузинского народа", – отмечается в письме.

Обращение подписали руководители комитетов иностранных дел парламентов Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Ирландии, Национальной ассамблеи Франции, немецкого Бундестага, Палаты депутатов Италии, двух комитетов Сената Польши, комитетов Палаты депутатов и Сената Чехии, комитета Палаты общин парламента Великобритании, депутат парламента Норвегии.

Письмо стало одним из серии критических заявлений Запада в ответ на планы "Грузинской мечты" вернуть на рассмотрение проект, который сравнивают с российским законом об иноагентах.

В то же время в партии заявили, что "не понимают" критику от западных партнеров, и собираются поступать так, как задумали.

В дополнение, "Грузинская мечта" также официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

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