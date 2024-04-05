Партія влади у Грузії здивована реакцією Заходу на намір ухвалити закон про "іноагентів"

У керівній партії Грузії висловилии подив з приводу жорсткої критики західними партнерами ідеї закону "про прозорість іноземного впливу", яким хочуть встановити додаткові вимоги до неурядових організацій із західним донорським фінансуванням.

Як повідомляє "Новости Грузия", пише "Європейська правда", про це заявив виконавчий скретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе.

Мдінарадзе заявив, що партнери буцімто закликають Грузію відмовитися від того законодавства, яке самі обговорюють або використовують.

"Заяви, що це "тривожно", "згубно", "заважає процесу євроінтеграції" – це брехлива критика. Нас змушують не ухвалювати той самий закон, який ініціював Євросоюз, який діє і обговорюється на Заході… Це несправедливість, яку неможливо уявити", – заявив представник "Мрії".

Він додав, що партія "витримає тиск" і "донесе правду до кінця".

"З такою несправедливістю грузинський народ не змириться. Якщо якісь конкретні сили хочуть за допомогою грошей керувати Грузією, так не буде… Керувати Грузією може лише влада, обрана грузинським народом", – заявив Мдінарадзе.

Нагадаємо, цього тижня партія влади у Грузії поновила наміри ухвалити закон "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють із законом про "іноагентів" у Росії. На додачу, "Грузинська мрія" також офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди".

Євросоюз і США висловили занепокоєння з приводу намірів "Грузинської мрії" ухвалити закон про "іноагентів". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка у конфлікті з керівною партією, назвала ініціативу "саботажем" європейського майбутнього Грузії.

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