Німецький військовий корабель відбив ракетну атаку хуситів у Червоному морі

Військово-морська місія Європейського Союзу в південній частині Червоного моря заявила в суботу, що відбила ракетну атаку хуситів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Місія ЄС, відома як Aspides, заявила, що німецький фрегат "Гессен" відбив ракетну атаку з територій, контрольованих хуситами.

Дії "Гессена" були ефективними та дозволити уникнути шкоди морякам і торговому судноплавству, додали у повідомленні.

On 06 April (1430-1530 UTC), 🇩🇪 frigate HESSEN, while providing close protection to merchant shipping in Red Sea, successfully repelled a 🚀 attack coming from Houthis controlled areas in Yemen, engaging with organic weapons and avoiding damages to vessel.

@BundeswehrImEinsatz pic.twitter.com/DbxOWYAr5U – EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) April 6, 2024

Місію Aspides запустили у лютому, щоб допомогти захистити ключовий морський торговельний шлях від безпілотних літальних апаратів і ракетних атак єменського ополчення хуситів.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо на початку січня.

США із групою союзників також розгорнули свою місію з кінця 2023 року.

Бойовики-хусити в Ємені з осені минулого року неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.