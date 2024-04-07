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Німецький військовий корабель відбив ракетну атаку хуситів у Червоному морі

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Новини — Неділя, 7 квітня 2024, 11:04 — Христина Бондарєва

Військово-морська місія Європейського Союзу в південній частині Червоного моря заявила в суботу, що відбила ракетну атаку хуситів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Місія ЄС, відома як Aspides, заявила, що німецький фрегат "Гессен" відбив ракетну атаку з територій, контрольованих хуситами.

Дії "Гессена" були ефективними та дозволити уникнути шкоди морякам і торговому судноплавству, додали у повідомленні.

Місію Aspides запустили у лютому, щоб допомогти захистити ключовий морський торговельний шлях від безпілотних літальних апаратів і ракетних атак єменського ополчення хуситів.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо на початку січня.

США із групою союзників також розгорнули свою місію з кінця 2023 року.

Бойовики-хусити в Ємені з осені минулого року неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.

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