Німецький військовий корабель відбив ракетну атаку хуситів у Червоному морі

Військово-морська місія Європейського Союзу в південній частині Червоного моря заявила в суботу, що відбила ракетну атаку хуситів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Місія ЄС, відома як Aspides, заявила, що німецький фрегат "Гессен" відбив ракетну атаку з територій, контрольованих хуситами.

Дії "Гессена" були ефективними та дозволити уникнути шкоди морякам і торговому судноплавству, додали у повідомленні.

On 06 April (1430-1530 UTC), 🇩🇪 frigate HESSEN, while providing close protection to merchant shipping in Red Sea, successfully repelled a 🚀 attack coming from Houthis controlled areas in Yemen, engaging with organic weapons and avoiding damages to vessel.

@BundeswehrImEinsatz pic.twitter.com/DbxOWYAr5U