Розвідка Британії розповіла, як деградує медична галузь РФ через війну в Україні

Розвідка Великої Британії проаналізувала проблеми з медичною сферою в Росії, де спостерігають нестачу лікарів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 8 квітня.

У відомстві зазначають, що значні ресурсні та фінансові витрати на підтримку війни Росії проти України негативно впливають на низку цивільних секторів РФ, які обслуговують населення, зокрема медичну галузь.

В Міноборони Британії звернули увагу на заяву голови Держдуми РФ від 3 квітня 2024 року, в якій він повідомив про нестачу 30 тисяч лікарів та їхній дефіцит у близько 50% в районних лікарнях, що на 3,5 тисячі спеціалістів більше, ніж у листопаді 2023 року.

Розвідка пояснює цей дефіцит тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, а до двох відсотків російських лікарів та медичних працівників виїхали з РФ, щоб уникнути призову.

"Зростання попиту на роботу з боку меншої кількості наявних лікарів сприяло деяким подальшим скороченням. За оцінкою від січня 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7 500 осіб, що пояснюється довгим робочим днем та низькою заробітною платою", – йдеться в огляді.

За даними Центру аналізу європейської політики, для подолання цього дефіциту Росія набирає лікарів з африканських країн, які не мають жодних підтверджень своєї кваліфікації.

У розвідці переконані, що кількість медичних працівників у Росії продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року, водночас залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для погіршення якості надання медичної допомоги.

Напередодні розвідка Британії зауважила, що середньодобові втрати російських військ на полі бою в Україні скоротилися протягом березня, що відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць.

Раніше вона розповіла, що через українські атаки по Севастополю Росія могла збити 28 березня власний винищувач СУ-27 – інцидент, про який повідомляв один із кримських Telegram-каналів.