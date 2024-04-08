Прем’єр Польщі закликав "не скиглити" на тлі відставання його партії на місцевих виборах

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував результати місцевих виборів, на яких опозиційна "Право і справедливість" дещо випереджає його "Громадянську коаліцію".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Глава уряду вказав на те, що його турбує з точки зору результатів, а також на те, що його радує.

"Що радує? Систематичне надолуження: сім пунктів у 2018 році, п'ять у 2023 році, два сьогодні. Рекордна перемога в містах. Перевага в асамблеях", – написав Туск на платформі Twitter (X) у понеділок.

"Що викликає занепокоєння? Низька явка, особливо серед молоді, поразка на сході і в сільській місцевості. Який висновок для нас? Не скиглити! До роботи!" – додав глава уряду.

Згідно з результатами екзит-полу, проведеного компанією Ipsos для трьох телеканалів (Polsat, TVP, TVN), явка на виборах до органів місцевого самоврядування, які завершилися о 21:00, склала 51,5%.

За даними того ж екзит-полу, на виборах до воєводських асамблей по всій країні найбільше голосів отримала партія "Право і справедливість" з 33,7%, "Громадянська коаліція" – 31,9%, "Третій шлях" – 13,5%, "Конфедерація" – 7,5%, "Лівиця" – 6,8% і "Безпартійні самоврядці" – 2,7%. За інші місцеві виборчі комітети на виборах до сеймиків проголосували 3,9% виборців.

Опитування громадської думки, оприлюднені за кілька днів до голосування, свідчили, що партії керівної коаліції на чолі з Туском і вже опозиційне праве угруповання – партія "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським – йдуть пліч-о-пліч.

Давніші опитування показали, що поляки переважно позитивно оцінили перші 100 днів роботи нового уряду в частині сфер, але є і ті, де переважає негативна оцінка.

Місцеві вибори відбуваються на тлі масштабних протестів фермерів у Польщі та конфлікту з Україною щодо аграрного імпорту і автомобільних перевезень.

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