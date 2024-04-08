У Греції створять мережу притулків для жертв домашнього насильства після резонансного вбивства

Грецький міністр захисту громадян оголосив у понеділок про плани створення загальнонаціональної мережі притулків для жертв домашнього насильства, через кілька днів після смертельного ножового поранення жінки біля поліцейської дільниці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Вбивство 28-річної Кіріакі Гріва сталося 2 квітня, коли вона шукала захисту в поліції від свого колишнього хлопця.

Чоловік був заарештований і взятий під варту після ножового поранення на північ від Афін, яке сфокусувало національну увагу на домашньому насильстві.

Міхаліс Хрісохоїдіс, міністр захисту громадян, заявив у понеділок, що притулки будуть створені в кожному поліцейському відділку Греції в рамках програми, яка буде офіційно запущена пізніше цього тижня.

"Місце розташування притулку буде відоме лише поліції. Вони будуть доступні жінкам стільки часу, скільки необхідно для подолання небезпеки", – сказав міністр.

За його словами, минулого року поліція відреагувала на близько 12 500 скарг на домашнє насильство, що, за його словами, відповідає одному інциденту кожні 45 хвилин.

Поліція та волонтерські організації кажуть, що щорічна кількість заяв про домашнє насильство зросла приблизно вдвічі з 2020 року, частково завдяки більшій обізнаності громадськості про наявні служби підтримки.

Хрісохоїдіс відкинув заклик до відставки через вбивство Гріви, зроблений головною опозиційною партією Греції.

Нагадаємо, у січні Сенат Чехії, верхня палата парламенту, провалив голосування за ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

На території ЄС конвенцію не ратифікували п'ять держав – окрім Чехії, це Болгарія, Литва, Словаччина та Угорщина.

Латвія, яка донедавна була в цьому переліку, ратифікувала документ у листопаді минулого року.