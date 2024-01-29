Норвегія ще більше посилить умови перебування українських біженців

Норвезький уряд 29 січня оголосив про посилення заходів контролю за прибулими з України, покликаними зменшити їхню кількість, позаяк у країні не вистачає ресурсів, аби забезпечувати всім належні умови.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пропозиції, які представили на пресконференції міністерка праці й соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна та міністерка юстиції Емілі Мель, спрямовані передусім на скорочення фінансової допомоги українським біженцям.

Насамперед, українці, які живуть у приватних помешканнях, а це центрах надання притулку, більше не отримуватимуть фінансові виплати.

Для отримання одноразової грошової допомоги (наразі це майже 93 тисячі крон, або 8200 євро) треба перебувати в Норвегії мінімум рік. Також буде скорочена початкова допомога для пар з України без дітей приблизно на 6000 норвезьких крон на місяць.

Норвезький уряд також хоче прив’язати надання певних соцвиплат і послуг українським біженцям із перебуванням у країні, але ці положення ще будуть обговорюватись.

Крім того, пропонується заохочувати біженців з України, які відвідують імміграційні курси в Норвегії, активніше шукати роботу чи підробіток.

Як пояснила голова норвезького Мін’юсту Емілі Мель, ці заходи потрібні для контролю кількості прибулих до Норвегії, на яку припадає понад половина українських біженців з-поміж усіх нордичних країн.

"Уряд вважає, що ми повинні посилити програму і рівень виплат, щоб забезпечити контроль над потоком біженців. Ми не повинні допустити, щоб тиск на муніципалітети став настільки високим, що підтримка допомоги Україні може бути поставлена під сумнів", – додала вона.

На початку грудня Норвегія вже посилювала окремі умови перебування українських біженців – через великий інтерес до Норвегії українців, які виїхали у Європу через війну, та більш вигідні умови, ніж у сусідніх країнах, – але їх виявилось недостатньо.