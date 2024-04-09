Туреччина обмежила експорт до Ізраїлю 54 груп товарів

Туреччина оголосила обмеження на продаж до Ізраїлю 54 груп товарів, рішення набуде чинності невідкладно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило Міністерство торгівлі Туреччини.

У вівторок 9 квітня відомство повідомило про запровадження обмежень на експорт до Ізраїлю 54 груп товарів, серед яких арматура, листова сталь, мармур, кераміка, цемент, бетонозмішувачі та екскаватори, різні види кабелів і дротів, мінеральні добрива.

Рішення набуде чинності невідкладно.

"Дане рішення буде чинним, доки Ізраїль у рамках своїх зобов’язань, що випливають з міжнародного права, не проголосить негайне припинення вогню у секторі Гази та уможливить достатнє і безперервне надходження гуманітарної допомоги", – заявили у комюніке відомства.

У Мінекономіки Туреччини додали, що вже давно заборонили експорт до Ізраїлю продукції та послуг, що можуть використовуватися у військових цілях.

Нагадаємо, Іспанія припинила продаж зброї Ізраїлю після загибелі волонтерів у Газі, також прем'єр країни заявив, що ЄС має переглянути відносини з Ізраїлем, якщо той порушив гуманітарне право.