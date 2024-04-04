Прем’єр Іспанії: ЄС має переглянути відносини з Ізраїлем, якщо той порушив гуманітарне право

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає Європейський Союз повинен обговорити, чи продовжувати стратегічні відносини з Ізраїлем, якщо Єврокомісія виявить, що Ізраїль порушив гуманітарне право під час війни в Газі.

Його заяву, зроблену в ефірі телеканалу Al Jazeera, наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Санчес повторив свій заклик до постійного припинення вогню в Газі і до міжнародного визнання Палестини як суверенної держави з повноправним членством в ООН.

"У випадку з ЄС, ситуація може бути такою, що є відкриті двері для дебатів у Європейській Раді, щоб побачити, чи ми продовжуємо ці стратегічні відносини (з Ізраїлем – Ред.) чи ні. Але для цього нам спочатку потрібно отримати оцінку Європейської комісії", – сказав іспанський прем’єр.

ЗМІ раніше повідомили, що Санчес заявив журналістам під час турне по Близькому Сходу, що його уряд планує до липня визнати Палестинську державу.

Перед цим Іспанія домовилася з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії зробити перші кроки до визнання Палестинської держави.