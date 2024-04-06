Іспанія припинила продаж зброї Ізраїлю після загибелі волонтерів у Газі

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на тлі авіаудару Ізраїлю, внаслідок якого в Газі загинули семеро гуманітарних працівників, заявив, що Мадрид припинив продаж зброї Ізраїлю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France 24.

В інтерв'ю телеканалу Al Jazeera Санчес заявив, що його країна припинила продаж зброї Ізраїлю, а також закликав інші країни зробити те ж саме.

Заявивши про "зростаючу ізоляцію" прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, він вказав на загальний зсув на Заході в бік більшої критики наступальної операції Ізраїлю в Газі у відповідь на напад тероритистичного угруповання ХАМАС на Єврейську державу 7 жовтня 2023 року.

Водночас прем'єр Іспанії вважає, що Європейський Союз повинен обговорити, чи продовжувати стратегічні відносини з Ізраїлем, якщо Єврокомісія виявить, що Ізраїль порушив гуманітарне право під час війни в Газі.

Санчес також повторив свій заклик до постійного припинення вогню в Газі і до міжнародного визнання Палестини як суверенної держави з повноправним членством в ООН.

ЗМІ раніше повідомили, що Санчес заявив журналістам під час турне по Близькому Сходу, що його уряд планує до липня визнати Палестинську державу.

Перед цим Іспанія домовилася з лідерами Ірландії, Мальти та Словенії зробити перші кроки до визнання Палестинської держави.