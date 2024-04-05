У Фінляндії завершили ремонт пошкодженого газопроводу Balticconnector

Ремонт газопроводу Balticconnector, який з’єднує Фінляндію та Естонію й був пошкоджений у жовтні 2023 року, завершено відповідно до плану.

Про це заявили у фінській компанії Gasgrid, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За даними Gasgrid, герметичність і довговічність труби також було протестовано.

Наразі розпочалися роботи з підготовки до введення трубопроводу в експлуатацію. Трубу, крім іншого, потрібно промити, спорожнити і осушити.

За оцінками Gasgrid, роботу трубопроводу буде відновлено 22 квітня.

Пошкодження газопроводу Balticconnector, що проходить між Фінляндією та Естонією, було виявлено в ніч із 7 на 8 жовтня. Унаслідок пошкодження транспортування газу було припинено.

Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об’єктів. Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.

Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявив, що тривалість розслідування буде залежати "від Китаю – наскільки Китай готовий до співпраці".