У Фінляндії завершили ремонт пошкодженого газопроводу Balticconnector
Ремонт газопроводу Balticconnector, який з’єднує Фінляндію та Естонію й був пошкоджений у жовтні 2023 року, завершено відповідно до плану.
Про це заявили у фінській компанії Gasgrid, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
За даними Gasgrid, герметичність і довговічність труби також було протестовано.
Наразі розпочалися роботи з підготовки до введення трубопроводу в експлуатацію. Трубу, крім іншого, потрібно промити, спорожнити і осушити.
За оцінками Gasgrid, роботу трубопроводу буде відновлено 22 квітня.
Пошкодження газопроводу Balticconnector, що проходить між Фінляндією та Естонією, було виявлено в ніч із 7 на 8 жовтня. Унаслідок пошкодження транспортування газу було припинено.
Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об’єктів. Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.
Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявив, що тривалість розслідування буде залежати "від Китаю – наскільки Китай готовий до співпраці".