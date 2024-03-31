У Франції другу добу триває нелегальна рейв-вечірка з тисячами учасників на території аеропорту

У французькому регіоні Бретань поліція другу добу наглядає за великим нелегальним рейв-фестивалем на території аеропорту, який проводиться всупереч відсутності дозволів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Фестиваль розгорнули у суботу на території колишнього аеропорту містечка Кімпер у департаменті Фіністер. Учасники рейв-вечірки з’їхалися з усієї країни.

Відколи поліції стало відомо, що між 29 березня і 2 квітня готується подібний захід, префектура департаменту оголосила заборону на проведення музичних святкових заходів без попереднього погодження. Організаторів та учасників це не зупинило.

Станом на суботу кількість учасників фестивалю оцінювали у 6000 осіб, на ранок неділі – у 8000 осіб. Серед учасників кажуть, що до них мають приєднатися ще тисячі інших.

Аеропорт з минулої осені не приймає комерційні авіарейси, але використовується для розважальних туристичних польотів. Через рейв-вечірку їх довелося перенести в інші місця.

Поліція і пожежники у невеликій кількості чергують поблизу фестивалю на випадок інцидентів та перевіряють прибуваючих людей. За словами кореспондентів, які їздили на місце, контроль радше вибірковий.

Префект департаменту Фіністер Ален Еспінас повідомив, що поліція перевіряє особи учасників і їхній багаж, шукаючи передусім наркотичні засоби. За його словами, з ранку суботи затримали двох осіб, які намагалися пронести з собою наркотики.

Мер містечка зазначив, що розганяти вечірку не планують і очікується, що вранці у понеділок учасники самі роз’їдуться додому.

Подібні вечірки без дозволів періодично повторюються у Франції та інших країнах Західної Європи. Зазвичай правоохоронці не намагаються розганяти їх, щоб це не призвело до нещасних випадків, але починають вживати заходів щодо учасників, коли вони роз’їжджаються з події.

Італійська прем’єрка Джорджія Мелоні після приходу до влади в Італії пообіцяла, що криміналізує непогоджені рейв-вечірки.