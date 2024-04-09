ЗМІ: У Варшаві в покинутій будівлі знайшли чотири трупи, у вбивстві звинувачують українця

У Польщі планують висунути обвинувачення в одному з чоловіків, затриманих у зв'язку з виявленням чотирьох тіл у варшавському районі Воля.

Про це стало відомо радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Всього у зв'язку з виявленням тіл чотирьох чоловіків у багатоквартирному будинку у варшавському районі Воля затримали сімох людей.

Однак саме одному з них сьогодні ввечері буде висунуто звинувачення у скоєнні чотирикратного вбивства.

Згідно з інформацією, отриманою RMF FM, чоловік, який має українське походження, скоював вбивства протягом тривалого періоду часу, а трупи переховував у будинку, де знаходився притулок для бездомних.

Детальні мотиви підозрюваного поки що невідомі. Відомо лише, що мова може йти про конфлікт між польськими та українськими безхатченками.

Особи жертв вбивці поки що не встановлені. Однак ідеться про чотирьох чоловіків.

Раніше розпочалося розслідування моторошної знахідки в довоєнному житловому будинку у варшавському районі Воля. У порожній будівлі на вулиці Гжибовській були знайдені тіла чотирьох людей: два тіла в неділю і ще два в понеділок.

Вони були в значному ступені розкладання: або закопані в землю у дворі, або лежали в порожніх приміщеннях: на горищі та в одній з квартир.

Столична поліція заарештувала сімох осіб у зв'язку з цією справою: чоловіків і жінок. Вони були допитані, і на підставі їхніх свідчень слідчі встановили особу українця як підозрюваного у скоєнні чотирьох вбивств. Інші особи можуть бути свідками інциденту.

На місці, де були знайдені тіла, поліція під наглядом прокуратури працювала до пізньої ночі. Була також військова поліція, яка надала георадар.

Прокурор Шимон Банна повідомив RMF FM, що не було жодних ознак того, що в приміщенні були заховані інші тіла.

Чотириповерховий будинок, де були знайдені тіла, зазвичай порожній. Будинок, збудований у 1930-х роках, планується відремонтувати.

Нагадаємо, торік вісім людей загинули під час нічної пожежі в житлових контейнерах у чеському місті Брно.