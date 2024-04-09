СМИ: В Варшаве в заброшенном здании нашли четыре трупа, в убийстве обвиняют украинца

В Польше планируют выдвинуть обвинения в одном из мужчин, задержанных в связи с обнаружением четырех тел в варшавском районе Воля.

Об этом стало известно радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Всего в связи с обнаружением тел четырех мужчин в многоквартирном доме в варшавском районе Воля задержали семь человек.

Однако именно одному из них сегодня вечером будет предъявлено обвинение в совершении четырехкратного убийства.

Согласно информации, полученной RMF FM, мужчина, имеющий украинское происхождение, совершал убийства в течение длительного периода времени, а трупы прятал в доме, где находился приют для бездомных.

Подробные мотивы подозреваемого пока неизвестны. Известно лишь, что речь может идти о конфликте между польскими и украинскими бездомными.

Личности жертв убийцы пока не установлены. Однако речь идет о четырех мужчинах.

Ранее началось расследование жуткой находки в довоенном жилом доме в варшавском районе Воля. В пустом здании на улице Гжибовской были найдены тела четырех человек: два тела в воскресенье и еще два в понедельник.

Они были в значительной степени разложения: либо закопаны в землю во дворе, либо лежали в пустых помещениях: на чердаке и в одной из квартир.

Столичная полиция арестовала семь человек в связи с этим делом: мужчин и женщин. Они были допрошены, и на основании их показаний следователи установили личность украинца как подозреваемого в совершении четырех убийств. Другие лица могут быть свидетелями инцидента.

На месте, где были найдены тела, полиция под надзором прокуратуры работала до поздней ночи. Была также военная полиция, которая предоставила георадар.

Прокурор Шимон Банна сообщил RMF FM, что не было никаких признаков того, что в помещении были спрятаны другие тела.

Четырехэтажный дом, где были найдены тела, обычно пустой. Дом, построенный в 1930-х годах, планируется отремонтировать.

Напомним, в прошлом году восемь человек погибли во время ночного пожара в жилых контейнерах в чешском городе Брно.