ЄС засудив смерть під вартою росіянина, який допомагав українським біженцям
Європейський Союз висловив співчуття стосовно російського волонтера Александра Демиденка, який загинув, перебуваючи під вартою в поліції.
Про це у Twitter (X) написала представниця Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".
За словами Массралі, ЄС "шокований новиною про смерть під вартою в поліції Александра Демиденка – активіста, який допомагав українським біженцям".
"Ми повторюємо наш заклик до Росії дотримуватися своєї Конституції та дотримуватись прав людини, які мають її громадяни", – додала вона.
Russia: The EU is appalled at the news of the death in police custody of Alexander Demidenko, an activist who helped Ukrainian refugees.– Nabila Massrali (@NabilaEUspox) April 9, 2024
We repeat our call on Russia to live up to its constitution and respect its the human rights of its citizens.
За даними російських ЗМІ, Демиденко з весни 2022 року допомагав українцям, які опинились у Росії, добиратися з Бєлгорода до КПП на російсько-українському кордоні, а також пропонував нічліг у власному будинку.
У жовтні 2023 року чоловіка двічі затримували за нібито розпивання алкоголю та незаконне зберігання зброї (йшлось про зброю часів Другої світової війни, яку Демиденко виявив на прибудинковій ділянці).
До своєї смерті у квітні Демиденко перебував у сліжчому ізоляторі Бєлгорода. Російські силовики заявили, що чоловік наклав на себе руки під час ув'язнення.
Минулого місяця ЄС розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.