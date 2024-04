ЄС засудив смерть під вартою росіянина, який допомагав українським біженцям

Європейський Союз висловив співчуття стосовно російського волонтера Александра Демиденка, який загинув, перебуваючи під вартою в поліції.

Про це у Twitter (X) написала представниця Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Массралі, ЄС "шокований новиною про смерть під вартою в поліції Александра Демиденка – активіста, який допомагав українським біженцям".

"Ми повторюємо наш заклик до Росії дотримуватися своєї Конституції та дотримуватись прав людини, які мають її громадяни", – додала вона.

Russia: The EU is appalled at the news of the death in police custody of Alexander Demidenko, an activist who helped Ukrainian refugees.



We repeat our call on Russia to live up to its constitution and respect its the human rights of its citizens.