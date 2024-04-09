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ЄС засудив смерть під вартою росіянина, який допомагав українським біженцям

Новини — Вівторок, 9 квітня 2024, 21:09 — Олег Павлюк

Європейський Союз висловив співчуття стосовно російського волонтера Александра Демиденка, який загинув, перебуваючи під вартою в поліції.

Про це у Twitter (X) написала представниця Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Массралі, ЄС "шокований новиною про смерть під вартою в поліції Александра Демиденка – активіста, який допомагав українським біженцям".

"Ми повторюємо наш заклик до Росії дотримуватися своєї Конституції та дотримуватись прав людини, які мають її громадяни", – додала вона.

За даними російських ЗМІ, Демиденко з весни 2022 року допомагав українцям, які опинились у Росії, добиратися з Бєлгорода до КПП на російсько-українському кордоні, а також пропонував нічліг у власному будинку.

У жовтні 2023 року чоловіка двічі затримували за нібито розпивання алкоголю та незаконне зберігання зброї (йшлось про зброю часів Другої світової війни, яку Демиденко виявив на прибудинковій ділянці).

До своєї смерті у квітні Демиденко перебував у сліжчому ізоляторі Бєлгорода. Російські силовики заявили, що чоловік наклав на себе руки під час ув'язнення.

Минулого місяця ЄС розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

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Росія