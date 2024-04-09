ЄС засудив смерть під вартою росіянина, який допомагав українським біженцям

Європейський Союз висловив співчуття стосовно російського волонтера Александра Демиденка, який загинув, перебуваючи під вартою в поліції.

Про це у Twitter (X) написала представниця Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Массралі, ЄС "шокований новиною про смерть під вартою в поліції Александра Демиденка – активіста, який допомагав українським біженцям".

"Ми повторюємо наш заклик до Росії дотримуватися своєї Конституції та дотримуватись прав людини, які мають її громадяни", – додала вона.

Russia: The EU is appalled at the news of the death in police custody of Alexander Demidenko, an activist who helped Ukrainian refugees.



We repeat our call on Russia to live up to its constitution and respect its the human rights of its citizens. – Nabila Massrali (@NabilaEUspox) April 9, 2024

За даними російських ЗМІ, Демиденко з весни 2022 року допомагав українцям, які опинились у Росії, добиратися з Бєлгорода до КПП на російсько-українському кордоні, а також пропонував нічліг у власному будинку.

У жовтні 2023 року чоловіка двічі затримували за нібито розпивання алкоголю та незаконне зберігання зброї (йшлось про зброю часів Другої світової війни, яку Демиденко виявив на прибудинковій ділянці).

До своєї смерті у квітні Демиденко перебував у сліжчому ізоляторі Бєлгорода. Російські силовики заявили, що чоловік наклав на себе руки під час ув'язнення.

Минулого місяця ЄС розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.