ЕС осудил смерть под стражей россиянина, который помогал украинским беженцам

Европейский Союз выразил соболезнования в отношении российского волонтера Александра Демиденко, который погиб, находясь под стражей в полиции.

Об этом в Twitter (X) написала представитель Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

По словам Массрали, ЕС "шокирован новостью о смерти под стражей в полиции Александра Демиденко – активиста, который помогал украинским беженцам".

"Мы повторяем наш призыв к России соблюдать свою Конституцию и соблюдать права человека, которые имеют ее граждане", – добавила она.

Russia: The EU is appalled at the news of the death in police custody of Alexander Demidenko, an activist who helped Ukrainian refugees.



We repeat our call on Russia to live up to its constitution and respect its the human rights of its citizens. – Nabila Massrali (@NabilaEUspox) April 9, 2024

По данным российских СМИ, Демиденко с весны 2022 года помогал украинцам, которые оказались в России, добираться из Белгорода до КПП на российско-украинской границе, а также предлагал ночлег в собственном доме.

В октябре 2023 года мужчину дважды задерживали за якобы распитие алкоголя и незаконное хранение оружия (речь шла об оружии времен Второй мировой войны, которое Демиденко обнаружил на придомовом участке).

До своей смерти в апреле Демиденко находился в следственном изоляторе Белгорода. Российские силовики заявили, что мужчина покончил с собой во время заключения.

В прошлом месяце ЕС раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.