Укр Рус Eng

ЕС осудил смерть под стражей россиянина, который помогал украинским беженцам

Новости — Вторник, 9 апреля 2024, 21:09 — Олег Павлюк

Европейский Союз выразил соболезнования в отношении российского волонтера Александра Демиденко, который погиб, находясь под стражей в полиции.

Об этом в Twitter (X) написала представитель Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

По словам Массрали, ЕС "шокирован новостью о смерти под стражей в полиции Александра Демиденко – активиста, который помогал украинским беженцам".

"Мы повторяем наш призыв к России соблюдать свою Конституцию и соблюдать права человека, которые имеют ее граждане", – добавила она.

По данным российских СМИ, Демиденко с весны 2022 года помогал украинцам, которые оказались в России, добираться из Белгорода до КПП на российско-украинской границе, а также предлагал ночлег в собственном доме.

В октябре 2023 года мужчину дважды задерживали за якобы распитие алкоголя и незаконное хранение оружия (речь шла об оружии времен Второй мировой войны, которое Демиденко обнаружил на придомовом участке).

До своей смерти в апреле Демиденко находился в следственном изоляторе Белгорода. Российские силовики заявили, что мужчина покончил с собой во время заключения.

В прошлом месяце ЕС раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия