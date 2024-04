ЕС осудил смерть под стражей россиянина, который помогал украинским беженцам

Европейский Союз выразил соболезнования в отношении российского волонтера Александра Демиденко, который погиб, находясь под стражей в полиции.

Об этом в Twitter (X) написала представитель Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

По словам Массрали, ЕС "шокирован новостью о смерти под стражей в полиции Александра Демиденко – активиста, который помогал украинским беженцам".

"Мы повторяем наш призыв к России соблюдать свою Конституцию и соблюдать права человека, которые имеют ее граждане", – добавила она.

Russia: The EU is appalled at the news of the death in police custody of Alexander Demidenko, an activist who helped Ukrainian refugees.



We repeat our call on Russia to live up to its constitution and respect its the human rights of its citizens.