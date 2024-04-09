ЕС осудил смерть под стражей россиянина, который помогал украинским беженцам
Европейский Союз выразил соболезнования в отношении российского волонтера Александра Демиденко, который погиб, находясь под стражей в полиции.
Об этом в Twitter (X) написала представитель Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".
По словам Массрали, ЕС "шокирован новостью о смерти под стражей в полиции Александра Демиденко – активиста, который помогал украинским беженцам".
"Мы повторяем наш призыв к России соблюдать свою Конституцию и соблюдать права человека, которые имеют ее граждане", – добавила она.
Russia: The EU is appalled at the news of the death in police custody of Alexander Demidenko, an activist who helped Ukrainian refugees.– Nabila Massrali (@NabilaEUspox) April 9, 2024
We repeat our call on Russia to live up to its constitution and respect its the human rights of its citizens.
По данным российских СМИ, Демиденко с весны 2022 года помогал украинцам, которые оказались в России, добираться из Белгорода до КПП на российско-украинской границе, а также предлагал ночлег в собственном доме.
В октябре 2023 года мужчину дважды задерживали за якобы распитие алкоголя и незаконное хранение оружия (речь шла об оружии времен Второй мировой войны, которое Демиденко обнаружил на придомовом участке).
До своей смерти в апреле Демиденко находился в следственном изоляторе Белгорода. Российские силовики заявили, что мужчина покончил с собой во время заключения.
В прошлом месяце ЕС раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.