Начало действовать соглашение об ассоциации ЕС со странами Центральной Америки
С 1 мая официально вступило в силу торговое Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и государствами Центральной Америки.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил профильный еврокомиссар и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Наше торговое соглашение с Центральной Америкой, которое предварительно применялось с 2013 года, отныне официально вступает в силу. Мы знаем, что оно уже работает для людей и бизнеса. Ожидаем еще более тесные связи между нашими регионами", – прокомментировал он.
✅ Done.
🇪🇺 🤝🌎Our Trade Agreement with Central America – provisionally applied since 2013 – officially enters into force today.
We know it’s working for people and businesses already.
We look forward to ever closer ties between our regions. https://t.co/heKBy1VPgkРеклама:– Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 1, 2024
Соглашение подписали еще в июне 2012 года, оно распространяется на шесть государств региона – Панаму, Гватемалу, Коста-Рику, Эль-Сальвадор, Гондурас и Никарагуа.
Напомним, в конце апреля Европарламент поддержал продление на один год действие соглашения о беспошлинной торговле продуктами питания с Украиной с дополнительными предохранителями для защиты европейских фермеров.
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