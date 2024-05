Начало действовать соглашение об ассоциации ЕС со странами Центральной Америки

С 1 мая официально вступило в силу торговое Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и государствами Центральной Америки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил профильный еврокомиссар и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Наше торговое соглашение с Центральной Америкой, которое предварительно применялось с 2013 года, отныне официально вступает в силу. Мы знаем, что оно уже работает для людей и бизнеса. Ожидаем еще более тесные связи между нашими регионами", – прокомментировал он.

✅ Done.



🇪🇺 🤝🌎Our Trade Agreement with Central America – provisionally applied since 2013 – officially enters into force today.



We know it’s working for people and businesses already.



We look forward to ever closer ties between our regions. https://t.co/heKBy1VPgk

