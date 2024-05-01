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Начало действовать соглашение об ассоциации ЕС со странами Центральной Америки

Новости — Среда, 1 мая 2024, 17:02 — Мария Емец

С 1 мая официально вступило в силу торговое Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и государствами Центральной Америки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил профильный еврокомиссар и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Наше торговое соглашение с Центральной Америкой, которое предварительно применялось с 2013 года, отныне официально вступает в силу. Мы знаем, что оно уже работает для людей и бизнеса. Ожидаем еще более тесные связи между нашими регионами", – прокомментировал он. 

Соглашение подписали еще в июне 2012 года, оно распространяется на шесть государств региона – Панаму, Гватемалу, Коста-Рику, Эль-Сальвадор, Гондурас и Никарагуа.

Напомним, в конце апреля Европарламент поддержал продление на один год действие соглашения о беспошлинной торговле продуктами питания с Украиной с дополнительными предохранителями для защиты европейских фермеров.

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