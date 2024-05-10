День Європи, який наша країна вдруге відзначає спільно з Євросоюзом, 9 травня, є втіленням найважливіших прагнень – єдності та миру. На своєму євроінтеграційному шляху, Україна послідовно демонструє відданість цим цілям.

Україна, як повноправний член ЄС, безумовно стане сильнішою.

Однак інтеграція нашої держави посилить й сам Євросоюз.

Про те, як саме посилиться ЄС, читайте в статті віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної Український вимір Дня Європи. Чому наша країна важлива для Європейського Союзу. Далі – стислий її виклад.

Реклама:

За останній рік в ЄС опублікували низку досліджень, присвячених майбутній інтеграції України. Основний висновок: попри повномасштабну війну, зберігається значний потенціал до зростання, і ми маємо ряд сфер, завдяки яким зможемо суттєво посилити Євросоюз.

Перше – безпека. Після вступу України в ЄС, матимемо одну з найбільших армій із практичним досвідом протистояння повномасштабній агресії країни, яка суттєво переважає кількісно, ресурсно, фінансово.

Наші IT спеціалісти вже зараз можуть бути надзвичайно корисними ЄС у сфері кіберзахисту і застосуванні новітніх технологій. Наші експерти із стратегічних комунікацій мають унікальну експертизу у протистоянні російській машині пропаганди та постійних ІПСО.

Друге – логістика. Україна спроможна розширити європейську логістичну мережу на схід, ставши новим транспортним вузлом в межах транспортних коридорів Європа-Азія.

Зокрема, надзвичайно важливим для економіки Європи є морський транспорт. Приєднання України до Єдиного ринку ЄС сприятиме реалізації потенціалу України як транзитної країни.

Третє – сільське господарство. Україна – це останній великий ринок на континенті поза межами ЄС.

Зараз переважно на український агросектор дивляться з точки зору викликів для євроінтеграції, але це також і можливості.

Попри війну, Україна продовжує не тільки експортувати свою продукцію, але й імпортує її з ЄС.

Наша інтеграція позитивно вплине на безпеку продовольства ЄС та позицію Союзу в глобальній сільськогосподарській торгівлі.

Агросектор Євросоюзу стане ще ефективнішим та конкурентоздатнішим.

Четверте – економіка. Майбутнє розширення варто розглядати з урахуванням додаткових можливостей для зміцнення конкурентоспроможності економіки ЄС.

Переважно йдеться про збільшення можливостей для торгівлі, посилення енергетичної безпеки, підвищення стійкості, більшу захищеність ланцюгів постачання, ширший вибір товарів та послуг тощо.

І головне – меншу залежність Єдиного ринку ЄС від третіх країн у сировині і складових для товарів за рахунок потенційного включення майбутніх нових членів ЄС в ланцюги постачання або ж перенесення виробництв у ці країни.

Наостанок слід зауважити, що приєднання кожного нового члена до Європейського Союзу має свою ціну. Україна – не виключення.

Так, наприклад, за розрахунками європейського дослідницького центру "Брюггель", загальна річна вартість інтеграції України становитиме приблизно 0,13 відсотка ВВП ЄС.

Наш плановий вступ також може потребувати збільшення бюджету ЄС на близько 20%. Водночас все це малоймовірно змінить поточні позиції країн-членів ЄС – як отримувачів коштів Євросоюзу, так і платників.

Важливо також розуміти, що з приєднанням України збільшуватиметься не лише частка видатків, але й прибутків ЄС.

Докладніше – в матеріалі Ольги Стефанішиної Український вимір Дня Європи. Чому наша країна важлива для Європейського Союзу.