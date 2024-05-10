Почему вступление Украины усилит и Евросоюз – статья вице-премьера

День Европы, который наша страна во второй раз отмечает совместно с Евросоюзом, 9 мая, является воплощением важнейших стремлений – единства и мира. На своем евроинтеграционном пути, Украина последовательно демонстрирует преданность этим целям.

Украина, как полноправный член ЕС, безусловно станет сильнее.

Однако интеграция нашего государства усилит и сам Евросоюз.

О том, как именно усилится ЕС, читайте в статье вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной Украинское измерение Дня Европы. Почему наша страна важна для Европейского Союза. Далее – краткое ее изложение.

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За последний год в ЕС опубликовали ряд исследований, посвященных будущей интеграции Украины. Основной вывод: несмотря на полномасштабную войну, сохраняется значительный потенциал к росту, и мы имеем ряд сфер, благодаря которым сможем существенно усилить Евросоюз.

Первое – безопасность. После вступления Украины в ЕС, будем иметь одну из крупнейших армий с практическим опытом противостояния полномасштабной агрессии страны, которая существенно превосходит количественно, ресурсно, финансово.

Наши IT специалисты уже сейчас могут быть чрезвычайно полезными ЕС в сфере киберзащиты и применении новейших технологий. Наши эксперты по стратегическим коммуникациям имеют уникальную экспертизу в противостоянии российской машине пропаганды и постоянных ИПСО.

Второе – логистика. Украина способна расширить европейскую логистическую сеть на восток, став новым транспортным узлом в пределах транспортных коридоров Европа-Азия.

В частности, чрезвычайно важным для экономики Европы является морской транспорт. Присоединение Украины к Единому рынку ЕС будет способствовать реализации потенциала Украины как транзитной страны.

Третье – сельское хозяйство. Украина – это последний крупный рынок на континенте за пределами ЕС.

Сейчас преимущественно на украинский агросектор смотрят с точки зрения вызовов для евроинтеграции, но это также и возможности.

Несмотря на войну, Украина продолжает не только экспортировать свою продукцию, но и импортирует ее из ЕС.

Наша интеграция положительно повлияет на безопасность продовольствия ЕС и позицию Союза в глобальной сельскохозяйственной торговле.

Агросектор Евросоюза станет еще более эффективным и конкурентоспособным.

Четвертое – экономика. Будущее расширение следует рассматривать с учетом дополнительных возможностей для укрепления конкурентоспособности экономики ЕС.

Преимущественно речь идет об увеличении возможностей для торговли, усилении энергетической безопасности, повышении устойчивости, большей защищенности цепей поставок, более широком выборе товаров и услуг и т.п.

И главное – меньшей зависимости Единого рынка ЕС от третьих стран в сырье и составляющих для товаров за счет потенциального включения будущих новых членов ЕС в цепи поставок или же переноса производств в эти страны.

Напоследок следует заметить, что присоединение каждого нового члена к Европейскому Союзу имеет свою цену. Украина – не исключение.

Так, например, по расчетам европейского исследовательского центра "Брюггель", общая годовая стоимость интеграции Украины составит приблизительно 0,13 процента ВВП ЕС.

Наше плановое вступление также может потребовать увеличения бюджета ЕС на около 20%. Вместе с тем все это маловероятно изменит текущие позиции стран-членов ЕС – как получателей средств Евросоюза, так и плательщиков.

Важно также понимать, что с присоединением Украины будет увеличиваться не только доля расходов, но и доходов ЕС.

Подробнее – в материале Ольги Стефанишиной Украинское измерение Дня Европы. Почему наша страна важна для Европейского Союза.