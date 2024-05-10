У Молдові майже 200 людям загрожує штраф за георгіївську стрічку 9 травня

У Молдові 9 травня поліція зафіксувала 189 осіб, які порушили заборону носити георгіївську стрічку – наразі правоохоронці встановлюють їхні імена.

Про це, як повідомило видання Newsmaker, розповіла прессекретарка Генерального інспектората поліції Діана Фетко, пише "Європейська правда".

Фетко зазначила, що зі 189 людей, які 9 травня попри заборону почепили георгіївську стрічку, 73 уже ідентифікували.

"Особи решти встановлять найближчим часом", – повідомила Фетко.

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Відповідно до закону, порушникам заборони на носіння георгіївської стрічки загрожує штраф від 4500 до 9000 леїв або від 30 до 60 годин громадських робіт для фізичних осіб.

Для юридичних осіб та осіб, які обіймають відповідальні посади, передбачені штрафи від 9000 до 18000 леїв.

Нагадаємо, минулого року у Молдові 9 травня 180 осіб порушили заборону на публічну демонстрацію символів агресії РФ, зокрема георгіївської стрічки: серед порушників були і депутати парламенту.

А влада німецької столиці Берліна цьогоріч заборонила російські прапори, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославляння агресії РФ, під час заходів до 9 травня.