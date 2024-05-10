В Молдове почти 200 людям грозит штраф за георгиевскую ленту 9 мая

В Молдове 9 мая полиция зафиксировала 189 человек, нарушивших запрет носить георгиевскую ленту – в настоящее время правоохранители устанавливают их имена.

Об этом, как сообщило издание Newsmaker, рассказала пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Диана Фетко, пишет "Европейская правда".

Фетко отметила, что из 189 человек, которые 9 мая, несмотря на запрет, повесили георгиевскую ленту, 73 уже идентифицировали.

"Лица остальных установят в ближайшее время", – сообщила Фетко.

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Согласно закону, нарушителям запрета на ношение георгиевской ленты грозит штраф от 4500 до 9000 леев или от 30 до 60 часов общественных работ для физических лиц.

Для юридических лиц и лиц, занимающих ответственные должности предусмотрены штрафы от 9000 до 18000 леев.

Напомним, в прошлом году в Молдове 9 мая 180 человек нарушили запрет на публичную демонстрацию символов агрессии РФ, в том числе георгиевской ленты: среди нарушителей были и депутаты парламента.

Власти немецкой столицы Берлина в этом году запретили российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ, во время мероприятий до 9 мая.