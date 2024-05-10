В Молдове почти 200 людям грозит штраф за георгиевскую ленту 9 мая
В Молдове 9 мая полиция зафиксировала 189 человек, нарушивших запрет носить георгиевскую ленту – в настоящее время правоохранители устанавливают их имена.
Об этом, как сообщило издание Newsmaker, рассказала пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Диана Фетко, пишет "Европейская правда".
Фетко отметила, что из 189 человек, которые 9 мая, несмотря на запрет, повесили георгиевскую ленту, 73 уже идентифицировали.
"Лица остальных установят в ближайшее время", – сообщила Фетко.
Согласно закону, нарушителям запрета на ношение георгиевской ленты грозит штраф от 4500 до 9000 леев или от 30 до 60 часов общественных работ для физических лиц.
Для юридических лиц и лиц, занимающих ответственные должности предусмотрены штрафы от 9000 до 18000 леев.
Напомним, в прошлом году в Молдове 9 мая 180 человек нарушили запрет на публичную демонстрацию символов агрессии РФ, в том числе георгиевской ленты: среди нарушителей были и депутаты парламента.
Власти немецкой столицы Берлина в этом году запретили российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ, во время мероприятий до 9 мая.