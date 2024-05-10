У Чехії оголосили в розшук генерала ГРУ, причетного до вибухів на складах у Врбетіце

Поліція Чехії 10 травня оголосила в розшук росіянина Андрея Авер'янова – одного з найвищих офіцерів російської військової розвідки ГРУ, відповідального за вибухи на складах боєприпасів у місті Врбетіце у 2014 році.

На це першим звернув увагу портал Seznam Zprávy, повідомляє "Європейська правда".

На сайті чеської поліції 56-річного Авер'янова поліція описує як чоловіка зростом до 185 сантиметрів, "середньої статури, з карими очима".

За даними слідства, генерал ГРУ спілкувався з Єленою і Ніколаєм Шапошниковими – російськими шпигунами, які отримали чеське громадянство та збирали інформацію про чеську збройову компанію Imex Group, боєприпаси якої вибухнули у Врбетіце.

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За даними кримінального розшуку, Шапошнікови також організували документи для візиту у Врбетіце для агентів Анатолія Чепіги та Александра Мішкіна, які, найімовірніше, підірвали склади.

Шансів зловити Авер'янова, Мішкіна і Чепігу мало. Усі троє перебувають у Росії, а тамтешня влада – як і слід було очікувати – відмовилася співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, у чеському місті Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року стались два вибухи на складах із боєприпасами, орендованими чеською компанією Imex Group. Вони призвели до значних збитків і загибелі двох людей.

Чеська поліція вважає доведеним, що вибухи здійснили співробітники російської військової розвідки. Вони хотіли перешкодити доставці боєприпасів у райони, де Росія проводила військові операції.

Через те, що підозрювані перебувають у Росії, яка відмовилася співпрацювати з чеською поліцією, кримінальні слідчі не могли розпочати їх кримінальне переслідування.