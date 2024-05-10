В Чехии объявили в розыск генерала ГРУ, причастного к взрывам на складах во Врбетице

Полиция Чехии 10 мая объявила в розыск россиянина Андрея Аверьянова – одного из высших офицеров российской военной разведки ГРУ, ответственного за взрывы на складах боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году.

На это первым обратил внимание портал Seznam Zprávy, сообщает "Европейская правда".

На сайте чешской полиции 56-летнего Аверьянова полиция описывает как мужчину ростом до 185 сантиметров, "среднего телосложения, с карими глазами".

По данным следствия, генерал ГРУ общался с Еленой и Николаем Шапошниковыми – российскими шпионами, которые получили чешское гражданство и собирали информацию о чешской оружейной компании Imex Group, боеприпасы которой взорвались во Врбетице.

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По данным уголовного розыска, Шапошниковы также организовали документы для визита во Врбетице для агентов Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые, скорее всего, взорвали склады.

Шансов поймать Аверьянова, Мишкина и Чепигу мало. Все трое находятся в России, а местные власти – как и следовало ожидать – отказались сотрудничать со следствием.

Напомним, в чешском городе Врбетице в октябре и декабре 2014 года произошли два взрыва на складах с боеприпасами, арендованными чешской компанией Imex Group. Они привели к значительным убыткам и гибели двух человек.

Чешская полиция считает доказанным, что взрывы совершили сотрудники российской военной разведки. Они хотели помешать доставке боеприпасов в районы, где Россия проводила военные операции.

Из-за того, что подозреваемые находятся в России, которая отказалась сотрудничать с чешской полицией, уголовные следователи не могли начать их уголовное преследование.