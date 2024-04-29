Чехія не полишить спроб отримати від Росії компенсації за вибухи на складах у Врбетіце

Чехія, попри призупинення слідства у справі про вибухи на складах боєприпасів у місті Врбетіце, продовжить домагатися через дипломатичні канали компенсації в Росії, яку підозрюють в причетності до цієї диверсії.

Про це журналістам 29 квітня заявив представник Міністерства закордонних справ Чехії Мартін Смолек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Як пояснив Смолек, Чехія не зможе змусити Росію сісти за стіл переговорів стосовно виплат компенсації, поки в Україні триває повномасштабна війна. Він не виключив можливості таких переговорів у майбутньому, але застеріг, що на це може піти досить тривалий час.

Представник чеського МЗС як приклад навів вибачення за участь в окупації Чехословаччини військами п'яти країн Варшавського договору в 1968 році. Угорщина, наприклад, підписалася під цим пробаченням тільки у 2008 році.

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Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан своєю чергою розповів, що вибухи у Врбетіце у 2014 році завдали шкоди на один мільярд чеських крон. По компенсації до чеської влади звернулись дев'ять тисяч людей, їм наразі виплатили 310 мільйонів крон.

Нагадаємо, у чеському місті Врбетіце у жовтні та грудні 2014 року стались два вибухи на складах із боєприпасами, орендованими чеською компанією Imex Group. Вони призвели до значних збитків і загибелі двох людей.

Чеська поліція вважає доведеним, що вибухи здійснили співробітники російської військової розвідки. Вони хотіли перешкодити доставці боєприпасів у райони, де Росія проводила військові операції.

Через те, що підозрювані перебувають у Росії, яка відмовилася співпрацювати з чеською поліцією, кримінальні слідчі не могли розпочати їх кримінальне переслідування.