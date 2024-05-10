Министр юстиции Украины Денис Малюська считает ожидаемые 3 миллиарда евро ежегодных поступлений от замороженных российских активов, которые Европейский Союз будет передавать Киеву, недостаточным для покрытия его потребностей.

Такой комментарий Малюська дал изданию Politico на полях визита министров юстиции стран "Группы семи" в Италии, сообщает "Европейская правда".

Украинский министр критически оценил объем средств, которые Украина может получить в результате налогообложения Евросоюзом сверхприбылей от замороженных активов России.

"Если мы говорим о потребностях Украины и потребности войны, военные и невоенные, то 3 миллиарда евро на самом деле почти ничто – нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну", – пояснил он.

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Малюська, однако, отметил, что инициатива ЕС – это "хороший первый шаг".

"Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию (российских активов. – Ред.) и действительно считает, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим с точки зрения решения войны (с Россией. – Ред.)", – добавил он.

В среду послы страны Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в марте выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.

Больше о плане Брюсселя читайте в статье Медленная разморозка: какие последствия будет иметь решение ЕС по арестованным российским активам.