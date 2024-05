Посли ЄС схвалили надання Україні коштів від заморожених російських активів

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу 8 травня схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні, що є останнім кроком для введення в дію цього механізму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

На засіданні в середу посли Євросоюзу погодили в принципі "заходи щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів Росії".

"Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії", – додали в бельгійському головуванні.

