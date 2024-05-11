В Нидерландах четыре партии приближаются к коалиционному соглашению

В Нидерландах потенциальные коалиционные партнеры приближаются к договоренности о правительстве, а лидер "Партии свободы" намекнул, что уже имеет кандидата на должность премьера.

Об этом сообщает NOS со ссылкой на информированные источники, пишет "Европейская правда".

В субботу переговорщики четырех партий – победительницы выборов, правой "Партии свободы", а также "Новый социальный контракт" (NSC), "Народная партия за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) – начали пятый день содержательных обсуждений.

Осведомленные с процессом источники говорят, что договоренности должны финализировать до следующей среды. Проект документа будет иметь примерно 36 страниц, охватывающих 12 основных сфер политики, от здравоохранения до миграции.

Реклама:

За это время будут продолжаться не только межпартийные переговоры – партиям также нужно согласовывать договоренности внутри своих политсил.

Между тем лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс заявил, что уже определился с кандидатом, которого хочет предлагать на премьерский пост, и предварительно общался с ним. Он не стал раскрывать других деталей, в том числе и того, будут ли обсуждать эту кандидатуру на межпартийных переговорах в субботу.

В последние дни лидеры VVD, NSC и BBB говорили, что дискуссий о возможном кандидате на должность премьера еще не было.

Напомним, сам Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьер-министра, на которую он претендовал после победы своей партии на досрочных парламентских выборах в прошлом году.

Глава нидерландских ультраправых признал, что ему не удалось заручиться поддержкой всех партий, с которыми он вел переговоры о коалиции.

Между партиями долгое время всплывали заметные противоречия,, связанные прежде всего с жесткой антииммиграционной позицией ультраправых.

Ранее СМИ называли среди потенциальных кандидатов в премьеры представителя Лейбористской партии Кима Путтерса, который является посредником в коалиционных переговорах, и бывшего депутата-лейбориста Рональда Пластерка.