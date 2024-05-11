В Нидерландах четыре партии приближаются к коалиционному соглашению
В Нидерландах потенциальные коалиционные партнеры приближаются к договоренности о правительстве, а лидер "Партии свободы" намекнул, что уже имеет кандидата на должность премьера.
Об этом сообщает NOS со ссылкой на информированные источники, пишет "Европейская правда".
В субботу переговорщики четырех партий – победительницы выборов, правой "Партии свободы", а также "Новый социальный контракт" (NSC), "Народная партия за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) – начали пятый день содержательных обсуждений.
Осведомленные с процессом источники говорят, что договоренности должны финализировать до следующей среды. Проект документа будет иметь примерно 36 страниц, охватывающих 12 основных сфер политики, от здравоохранения до миграции.
За это время будут продолжаться не только межпартийные переговоры – партиям также нужно согласовывать договоренности внутри своих политсил.
Между тем лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс заявил, что уже определился с кандидатом, которого хочет предлагать на премьерский пост, и предварительно общался с ним. Он не стал раскрывать других деталей, в том числе и того, будут ли обсуждать эту кандидатуру на межпартийных переговорах в субботу.
В последние дни лидеры VVD, NSC и BBB говорили, что дискуссий о возможном кандидате на должность премьера еще не было.
Напомним, сам Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьер-министра, на которую он претендовал после победы своей партии на досрочных парламентских выборах в прошлом году.
Глава нидерландских ультраправых признал, что ему не удалось заручиться поддержкой всех партий, с которыми он вел переговоры о коалиции.
Между партиями долгое время всплывали заметные противоречия,, связанные прежде всего с жесткой антииммиграционной позицией ультраправых.
Ранее СМИ называли среди потенциальных кандидатов в премьеры представителя Лейбористской партии Кима Путтерса, который является посредником в коалиционных переговорах, и бывшего депутата-лейбориста Рональда Пластерка.