Елена Зеленская осуществила свой первый визит в Белград
Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Белград в воскресенье, что стало первым визитом украинского чиновника в Сербию с начала полномасштабной агрессии РФ.
Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".
В сопровождении жены сербского президента Александара Вучича Тамары Зеленская осмотрела город и его средневековую крепость Калемегдан.
Там она имела возможность послушать аудиогид о крепости, который с апреля доступен на украинском языке.
Первую лети сопровождал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, для которого этот визит в Белград также стал первым.
По информации в Белграде Зеленская также посетила библиотеку, в частности, экспозицию "Римский зал", а также "Украинскую полочку" – уголок библиотеки с украинскими книгами, созданный под ее патронатом.
В присутствии первых леди было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между Белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.
С 2022 года Вучич трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским во время международных мероприятий за рубежом, последний раз – на саммите "Украина – Балканы" в Тиране в феврале.
В того ходе саммита Вучич настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации.