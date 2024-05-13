У Британії прокоментували заміну Шойгу на Бєлоусова: Чергова маріонетка Путіна

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував заміну на посаді міністра оборони Росії Сергєя Шойгу на Андрєя Бєлоусова.

Про це йдеться у дописі британського міністра у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Він підкреслив, що новий очільник російського відомства стане черговою "маріонеткою" кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Шаппс нагадав, що Шойгу несе відповідальність за загибель понад 355 тисяч своїх солдатів і масові страждання мирного населення внаслідок загарбницької війни проти України.

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"Росії потрібен міністр оборони, який змінив би цей катастрофічний спадок і поклав край вторгненню, але все, що вони отримають, – це ще одну маріонетку Путіна", – зазначив глава британського Міноборони.

Путін замінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня. Водночас Шойгу обійме посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін робить заміни керівників, зокрема у Міноборони РФ, посилюючи підготовку до затяжної війни в України та, можливо, готуючись до майбутньої конфронтації з НАТО.