В Британии прокомментировали замену Шойгу на Белоусова: Очередная марионетка Путина

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал замену на посту министра обороны России Сергея Шойгу на Андрея Белоусова.

Об этом говорится в посте британского министра в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что новый глава российского ведомства станет очередной "марионеткой" кремлевского правителя Владимира Путина.

Шаппс напомнил, что Шойгу несет ответственность за гибель более 355 тысяч своих солдат и массовые страдания мирного населения в результате захватнической войны против Украины.

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"России нужен министр обороны, который изменил бы это катастрофическое наследие и положил конец вторжению, но все, что они получат, – это еще одну марионетку Путина", – отметил глава британского Минобороны.

Путин заменил Шойгу на Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. В то же время Шойгу займет должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Путин делает замены руководителей, в частности в Минобороны РФ, усиливая подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, готовясь к будущей конфронтации с НАТО.