У Британії висунули обвинувачення трьом чоловікам у сприянні спецслужбам Гонконгу

У Великій Британії правоохоронці висунули обвинувачення трьом чоловікам у сприянні службі зовнішньої розвідки Гонконгу після серії арештів по всій Англії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лондонська поліція повідомила, що загалом на початку цього місяця було затримано 11 осіб, майже всі вони були заарештовані в районі Йоркшира на півночі Англії.

Троє чоловіків постануть перед Вестмінстерським магістратським судом пізніше в понеділок.

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Семеро чоловіків і одна жінка, яким не були висунуті звинувачення, були звільнені з-під варти.

Розслідування триває, і поліція не надала подальших подробиць щодо висунутих звинувачень.

У березні уряд Британії публічно звинуватив Китай у зламі даних мільйонів виборців у серпні 2021 року.

У грудні 2023 року Національний центр кібербезпеки заявив, що російська розвідка стоїть за зловмисною кіберактивністю, спрямованою на втручання в політику та демократичні процеси Великої Британії.