Британія не буде використовувати свої сили для доставки гумдопомоги в Газу

Велика Британія, ймовірно, буде використовувати підрядників в очолюваній США операції з доставки гуманітарної допомоги в Газу замість того, щоб розгортати свої власні сили.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю BBC заявив глава британського МЗС Девід Кемерон.

Минулого тижня США завершили будівництво двох плавучих пірсів як частини морського коридору для доставки допомоги в Газу.

Хоча Британія бере повноцінну участь у цих заходах, включаючи використання корабля Королівського військово-морського флоту як логістичного центру, вона уникатиме розгортання військового контингенту в Газі, сказав Кемерон.

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"Я вважаю, що британські війська на місцях – це ризик, на який ми не повинні йти", – сказав британський міністр.

За його словами, "є інші люди, які можуть це зробити".

Кемерон раніше заявляв, що якщо Британія заборонить продаж зброї Ізраїлю, це лише посилить терористичне угруповання ХАМАС у секторі Гази.

Він також вказав, що Ізраїль не повинен здійснювати наступ на місто Рафах без "чіткого плану" щодо захисту цивільних.