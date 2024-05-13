Британія не буде використовувати свої сили для доставки гумдопомоги в Газу
Велика Британія, ймовірно, буде використовувати підрядників в очолюваній США операції з доставки гуманітарної допомоги в Газу замість того, щоб розгортати свої власні сили.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю BBC заявив глава британського МЗС Девід Кемерон.
Минулого тижня США завершили будівництво двох плавучих пірсів як частини морського коридору для доставки допомоги в Газу.
Хоча Британія бере повноцінну участь у цих заходах, включаючи використання корабля Королівського військово-морського флоту як логістичного центру, вона уникатиме розгортання військового контингенту в Газі, сказав Кемерон.
"Я вважаю, що британські війська на місцях – це ризик, на який ми не повинні йти", – сказав британський міністр.
За його словами, "є інші люди, які можуть це зробити".
Кемерон раніше заявляв, що якщо Британія заборонить продаж зброї Ізраїлю, це лише посилить терористичне угруповання ХАМАС у секторі Гази.
Він також вказав, що Ізраїль не повинен здійснювати наступ на місто Рафах без "чіткого плану" щодо захисту цивільних.