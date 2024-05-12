Глава МЗС Британії: Ізраїль не має проводити операцію в Рафаху без чіткого плану

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Ізраїль не повинен здійснювати наступ на місто Рафах без "чіткого плану" щодо захисту цивільних.

Відповідну заяву британський міністр зробив в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"Для великого наступу на Рафах повинен бути абсолютно чіткий план того, як ви рятуєте життя, як вивозите людей, як забезпечуєте їх харчуванням, медикаментами, житлом і всім необхідним", – сказав Кемерон.

За його словами, "ми не бачили такого плану". Тому, додав Кемерон, він не може підтримати ці плани Ізраїлю.

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Глава британського МЗС також зазначив, що Ізраїль повинен "зробити краще" у питанні доступу гуманітарної допомоги до Гази.

"Я багато разів говорив, що я не задоволений діями Ізраїлю щодо гуманітарної допомоги", – сказав він, додавши, що є "деякі ознаки" поліпшення ситуації, "але недостатньо швидкі".

Раніше президент США Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС в Газі.