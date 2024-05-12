Кемерон: Заборона Британії на продаж зброї Ізраїлю посилить ХАМАС

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що якщо Лондон заборонить продаж зброї Ізраїлю, це лише посилить терористичне угруповання ХАМАС у секторі Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

За його словами, хоча він не підтримує масований наземний наступ Ізраїлю на місто Рафах у Газі, Британія не наслідуватиме плани США щодо припинення продажу Єврейській державі деяких видів озброєнь.

"Просто оголосивши, що ми змінимо наш підхід до експорту зброї (Ізраїлю), це зробило б ХАМАС сильнішим, а угоду про обмін заручниками – менш ймовірною", – зазначив він.

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Кемерон вказав, що востаннє його закликали припинити продаж зброї Ізраїлю, коли троє британців були вбиті внаслідок повітряного удару по гуманітарних працівниках в Газі, "а через кілька днів стався жорстока (повітряна) атака Ірану на Ізраїль".

Глава МЗС зауважив, що Лондон "має інший підхід", та що він "не дуже зацікавлений в тому, щоб посилати повідомлення" за допомогою таких політичних кроків, як припинення продажу зброї.

"Мене цікавить, що ми можемо зробити, щоб максимізувати британський тиск та досягти результату, який допоможе людям в їхньому житті, зокрема звільнити заручників, британських громадян", – резюмував міністр закордонних справ.

Раніше Кемерон, коментуючи можливість слідом за США припинити військові поставки до Ізраїлю, заявив, що британська система експорту відрізняється від американської.

Пентагон 8 травня підтвердив, що США поставили на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС в Газі.