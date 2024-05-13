Британия не будет использовать свои силы для доставки гумпомощи в Газу

Великобритания, вероятно, будет использовать подрядчиков в возглавляемой США операции по доставке гуманитарной помощи в Газу вместо того, чтобы разворачивать свои собственные силы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью BBC заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

На прошлой неделе США завершили строительство двух плавучих пирсов как части морского коридора для доставки помощи в Газу.

Хотя Британия принимает полноценное участие в этих мероприятиях, включая использование корабля Королевского военно-морского флота в качестве логистического центра, она будет избегать развертывания военного контингента в Газе, сказал Кэмерон.

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"Я считаю, что британские войска на местах – это риск, на который мы не должны идти", – сказал британский министр.

По его словам, "есть другие люди, которые могут это сделать".

Кэмерон ранее заявлял, что если Британия запретит продажу оружия Израилю, это лишь усилит террористическую группировку ХАМАС в секторе Газы.

Он также указал, что Израиль не должен осуществлять наступление на город Рафах без "четкого плана" по защите гражданских.