Посол України каже, що Польща не зупиняла переговорів з Києвом з аграрних питань

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава не зупиняла переговорів з Києвом з аграрних питань, переговори тривають на всіх рівнях.

Про це він сказав в коментарі "Укрінформу", коментуючи заяву заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзейчака у польських ЗМІ про нібито зупинення переговорів з Україною через справу ексміністра сільського господарства Миколи Сольського, передає "Європейська правда".

За словами Зварича, йдеться не про зупинку переговорів, а про перенесення відповідної зустрічі.

"Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях, в тому числі на рівні посольства. З відомих нам обʼєктивних причин просто виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізніше, коли з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі.

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Але хочу запевнити, що інтерес до продовження зустрічей на рівні профільних міністерств із залученням асоціацій фермерів двох країн залишається високим, і такий діалог є ефективним", – підкреслив Зварич.

Колодзейчак у понеділок в інтерв’ю виданню Dziennik Gazeta Prawna заявив, що Варшава перервала переговори з Києвом з аграрних питань із приводу відставки ексміністра Сольського і його кримінальної справи.

"Переговори з Києвом перервані, тому що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції",- цитує польське видання Колодзейчака.

Наступний раунд українсько-польських переговорів з аграрних питань мав відбутися 14 травня, але його скасували.

Нагадаємо, про перебіг останніх переговорів "ЄвроПравда" розповіла у статті "Варшава йде на загострення".