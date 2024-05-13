Посол Украины говорит, что Польша не останавливала переговоры с Киевом по аграрным вопросам

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что Варшава не останавливала переговоров с Киевом по аграрным вопросам, переговоры продолжаются на всех уровнях.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу", комментируя заявление заместителя министра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака в польских СМИ о якобы остановке переговоров с Украиной из-за дела экс-министра сельского хозяйства Николая Сольского, передает "Европейская правда".

По словам Зварича, речь идет не об остановке переговоров, а о переносе соответствующей встречи.

"Речь идет не об остановке переговоров, ведь разговоры продолжаются и дальше на всех уровнях, в том числе на уровне посольства. По известным нам объективным причинам просто возникла необходимость перенести срок встречи министров сельского хозяйства Украины и Польши на позже, когда с украинской стороны будет определено официальное лицо Министерства аграрной политики для участия в такой встрече.

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Но хочу заверить, что интерес к продолжению встреч на уровне профильных министерств с привлечением ассоциаций фермеров двух стран остается высоким, и такой диалог является эффективным", – подчеркнул Зварич.

Колодзейчак в понедельник в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna заявил, что Варшава прервала переговоры с Киевом по аграрным вопросам по поводу отставки экс-министра Сольского и его уголовного дела.

"Переговоры с Киевом прерваны, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, которых обвиняют в коррупции", – цитирует польское издание Колодзейчака.

Следующий раунд украинско-польских переговоров по аграрным вопросам должен был состояться 14 мая, но его отменили.

Напомним, о ходе последних переговоров "ЕвроПравда" рассказала в статье "Варшава идет на обострение".