Зеленський обговорив з прем'єром Швеції новий пакет військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За його словами, лідери країн обговорили наповнення наступного пакета оборонної підтримки від Швеції.

I spoke with @SwedishPM Ulf Kristersson.



We discussed the details of Sweden's next military aid package to Ukraine. I informed Prime Minister Kristersson about Ukraine's urgent needs, particularly for air defense systems.



I appreciate Sweden working on specific steps to… pic.twitter.com/QqnYQVevz2

