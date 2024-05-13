Зеленський обговорив з прем'єром Швеції новий пакет військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За його словами, лідери країн обговорили наповнення наступного пакета оборонної підтримки від Швеції.

I spoke with @SwedishPM Ulf Kristersson.



We discussed the details of Sweden's next military aid package to Ukraine. I informed Prime Minister Kristersson about Ukraine's urgent needs, particularly for air defense systems.



I appreciate Sweden working on specific steps to… pic.twitter.com/QqnYQVevz2 Реклама: May 13, 2024

Президент додав, що розповів шведському прем'єру про нагальні потреби України, особливо щодо систем протиповітряної оборони.

"Я вдячний Швеції за те, що вона працює над конкретними кроками для зміцнення нашого повітряного щита", – зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що вони також обговорили підготовку до саміту Україна – Північна Європа, що відбудеться незабаром, та Саміту миру в Швейцарії.

"Я подякував прем'єру Крістерссону за те, що він підтвердив свою участь у ньому", – сказав Зеленський.

Раніше уряд Швеції доручив Збройним силам країни здійснити виплати на загальну суму 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.

На початку квітня уряд Швеції виділив близько 40 мільйонів шведських крон (3,7 мільйона доларів) на гуманітарну допомогу для України.

Крім того, міністр оборони Швеції Пол Йонсон допустив, що Стокгольм може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.