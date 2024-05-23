У центрі Кракова лось пробив вікно школи

У польському Кракові ввечері 23 травня лось застрибнув через вікно в середню школу, в результаті чого постраждав чоловік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Випадок стався після 17:00 за місцевим часом. Перехожі помітили лося, який застрибнув у перший поверх будівлі школи на вулиці Шлюсарській.

У цей час у школі тривали заняття, там було близько 50 людей, які покинули будівлю. На місце події прибули поліція і пожежники, а також медики і ветеринарна служба.

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Лось під час стрибка розбив шибку, осколки від якої поранили 50-річного чоловіка. Постраждалого доправили до лікарні з травмами голови і рук.

Тварина від отриманих ран не вижила. Як вона опинилась у центрі Кракова, наразі невідомо.

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