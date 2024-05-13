Зеленский обсудил с премьером Швеции новый пакет военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава государства сообщил в Twitter (X).

По его словам, лидеры стран обсудили наполнение следующего пакета оборонной поддержки от Швеции.

I spoke with @SwedishPM Ulf Kristersson.



We discussed the details of Sweden's next military aid package to Ukraine. I informed Prime Minister Kristersson about Ukraine's urgent needs, particularly for air defense systems.



I appreciate Sweden working on specific steps to… pic.twitter.com/QqnYQVevz2 Реклама: May 13, 2024

Президент добавил, что рассказал шведскому премьеру о насущных потребностях Украины, особенно в отношении систем противовоздушной обороны.

"Я благодарен Швеции за то, что она работает над конкретными шагами для укрепления нашего воздушного щита", – отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что они также обсудили подготовку к саммиту Украина – Северная Европа, который состоится вскоре, и Саммиту мира в Швейцарии.

"Я поблагодарил премьера Кристерссона за то, что он подтвердил свое участие в нем (саммите в Швейцарии. – Ред.)", – сказал Зеленский.

Ранее правительство Швеции поручило Вооруженным силам страны осуществить выплаты на общую сумму 28 миллионов евро на поддержку обороноспособности Украины.

В начале апреля правительство Швеции выделило около 40 миллионов шведских крон (3,7 миллиона долларов) на гуманитарную помощь для Украины.

Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил, что Стокгольм может передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.