Зеленский обсудил с премьером Швеции новый пакет военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава государства сообщил в Twitter (X).

По его словам, лидеры стран обсудили наполнение следующего пакета оборонной поддержки от Швеции.

I spoke with @SwedishPM Ulf Kristersson.



We discussed the details of Sweden's next military aid package to Ukraine. I informed Prime Minister Kristersson about Ukraine's urgent needs, particularly for air defense systems.



I appreciate Sweden working on specific steps to… pic.twitter.com/QqnYQVevz2

