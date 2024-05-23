Ейфелева вежа перед Олімпіадою підніме вартість вхідного квитка на 20%

Ціни на вхідні квитки на Ейфелеву вежу з 17 червня – тобто незадовго до початку Олімпійських ігор у Парижі – зростуть приблизно на 20%.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Le Parisien.

Після підвищення цін поїздка на ліфті на вершину Ейфелевої вежі для дорослої людини коштуватиме 35,30 євро замість нинішніх 29,40 євро. Ті, хто бажає піднятися сходами на другий поверх вежі, повинні будуть заплатити 14,20 євро замість 10.

Компанія-оператор пам'ятки SETE обґрунтувала підвищення високими збитками, понесеними під час пандемії коронавірусу, та збільшенням витрат на утримання 135-річної споруди.

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Через відсутність туристів у зв'язку з COVID-19 Ейфелева вежа зазнала збитків у розмірі понад 100 мільйонів євро, які влада Парижа покрила лише частково.

Крім того, SETE також понесла додаткові витрати під час фарбування вежі, оскільки під час зняття старих шарів фарби виявили токсичний свинець.

Ще на початку січня паризький музей Лувр також підвищив ціни на вхідні квитки майже на третину – із 17 до 22 євро, що, ймовірно, пов’язане із ажіотажем перед проведенням у місті Олімпіади.

Через Олімпіаду у французькій столиці зростають й інші ціни, зокрема на проїзд у метро, який під час Ігор у липні та серпні подорожчає майже вдвічі. А десятки готельних закладів у центрі Парижа вже поставили в рази вищі ціни на дати відкриття Ігор.