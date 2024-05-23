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Парламент Норвегії закріпив право на оплату готівкою

Новини — Четвер, 23 травня 2024, 22:03 — Олег Павлюк

Норвезький парламент, Стортинг, 23 травня схвалив рішення, яке закріплює для громадян країни право використовувати готівку для оплати товарів і послуг.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NTB.

Парламент Норвегії прийняв поправки до закону про фінансові контракти, які закріпляють право на оплату готівкою і, як заявили в парламенті, "зроблять правила чіткішими, а отже, простішими для розуміння і застосування".

Зміни гарантують, що люди в Норвегії матимуть право платити готівкою.

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"Ми повинні зробити так, щоб люди, які вважають цифрові платежі заскладними, могли бути впевненими, що їм заплатять готівкою, коли вони йдуть до магазину", – пояснив норвезький депутат від Партії центру Сігбйорн Г'єлсвік.

Він зауважив, що повномасштабна війна в Європі підтвердила необхідність бути готовим до надзвичайних ситуацій.

"Недарма Норвезький директорат цивільного захисту рекомендує всім мати вдома трохи готівки. Тому сьогоднішнє рішення також є важливим заходом готовності", – додав парламентар.

Минулого року австрійський канцлер Карл Негаммер запропонував закріпити в конституції країни право на використання готівки, яка залишається популярною.

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Норвегія
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