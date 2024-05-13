Шольц вирушає до Швеції: говоритиме про Україну і безпекові питання

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок вирушає до Швеції, де у нього заплановані переговори з прем'єр-міністрами Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Очікується, що основними темами обговорення стануть безпекова ситуація в Європі, підтримка України в її захисті від Росії, а також гібридні загрози, такі як кібератаки та диверсії.

Також заплановано спільний візит групи лідерів до шведської технологічної компанії Ericsson.

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Спільна пресконференція лідерів відбудеться увечері.

Очікується, що Шольц залишиться у Швеції до вівторка і планує зустрітися з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном для проведення двосторонніх переговорів.

Раніше Шольц закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів.

Також наприкінці квітня Шольц і прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обговорили подальшу співпрацю для підтримки України.