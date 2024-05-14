Зеленський: Важливо, щоб Байден приїхав на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський у Києві розпочав зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої, зокрема, згадав про Саміт миру.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський сказав, що для України є важливою участь у саміті президента США Джо Байдена.

"Важливо, щоб на саміті був присутній президент Байден. А також необхідна ваша допомога, щоб залучити якомога більше країн до цієї ініціативи", – додав він.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 14 травня, розпочав свій візит до України. В ході візиту у нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.