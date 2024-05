Президентка Грузії під час розмови із Зеленським подякувала за солідарність

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Twitter (X).

За словами Зурабішвілі, вона подякувала українському лідеру за його солідарність та непохитну підтримку грузинського народу.

Spoke with President @ZelenskyyUa I thanked the President for his solidarity and unwavering support for the Georgian people. Our joint future lies in Europe! 🇬🇪🇺🇦🇪🇺

"Наше спільне майбутнє – в Європі!", – наголосила вона.

Своєю чергою Зеленський повідомив у Twitter (X), що подякував грузинській колезі за підтвердження участі в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

I spoke with President of Georgia @Zourabichvili_S and thanked her for confirming her attendance at the inaugural Peace Summit. Only a just and lasting peace in Ukraine can ensure the security and stability of our common region. pic.twitter.com/Q7Um1L5HFC