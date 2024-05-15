Президентка Грузії під час розмови із Зеленським подякувала за солідарність

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Twitter (X).

За словами Зурабішвілі, вона подякувала українському лідеру за його солідарність та непохитну підтримку грузинського народу.

Spoke with President @ZelenskyyUa



I thanked the President for his solidarity and unwavering support for the Georgian people.



Our joint future lies in Europe!



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"Наше спільне майбутнє – в Європі!", – наголосила вона.

Своєю чергою Зеленський повідомив у Twitter (X), що подякував грузинській колезі за підтвердження участі в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

I spoke with President of Georgia @Zourabichvili_S and thanked her for confirming her attendance at the inaugural Peace Summit. Only a just and lasting peace in Ukraine can ensure the security and stability of our common region. pic.twitter.com/Q7Um1L5HFC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

"Лише справедливий мир в Україні дасть безпеку та стабільність нашому спільному регіону", – зазначив він.

Раніше Євросоюз оголосив про загрозу для шляху Грузії в ЄС після ухвалення скандального закону.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Через свою подібність до російського закону про "іноагентів" ініціатива партії влади "Грузинська мрія" викликала гостру критику Заходу й частини грузинського суспільства, яке влаштовує регулярні протести біля будівлі парламенту.

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн уже попередив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про "іноагентів" не буде приведений у відповідність до стандартів ЄС.

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