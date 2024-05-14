США попередили Грузію про можливі санкції через закон про "іноагентів"

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн заявив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо так званий закон про "іноагентів" не буде приведений у відповідність до стандартів ЄС.

Про це він сказав під час візиту до Тбілісі 14 травня після зустрічі з грузинськими посадовцями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news.

О'Браєн нагадав, що Сполучені Штати передали Грузії 390 мільйонів доларів допомоги, спрямованої на питання військової оборони, розвиток економіки, будівництво інститутів, зокрема на посилення громадянського суспільства.

"Надання цієї допомоги може постати під сумнівом, якщо зміниться стратегічне партнерство, коли США сприймаються як супротивник, а не союзник", – додав він, натякаючи на ворожу риторику з боку окремих грузинських посадовців.

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Також помічник держсекретаря США зазначив, що в разі, якщо закон про "іноагентів" не буде змінений і якщо міжнародна спільнота побачить, що в Грузії підривається демократія і чиниться насильство проти мирних демонстрантів, то з боку США будуть "певні обмеження".

"Вони стосуватимуться насамперед фінансового боку, по-друге – пересування щодо тих осіб, хто відповідальний за подібні дії. Ми говоримо про це не тому, що хочемо, щоб це сталося. Ми хочемо, щоб Грузія продовжила свій мирний шлях до ЄС і до євроатлантичного простору", – запевнив О'Браєн.

Нагадаємо, парламент Грузії 14 травня ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який спричинив масові протести, у третьому, фінальному читанні.

Через свою подібність до російського закону про "іноагентів" ініціатива партії влади "Грузинська мрія" викликала гостру критику Заходу й частини грузинського суспільства, яке влаштовує регулярні протести біля будівлі парламенту.

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