Президент Грузии в разговоре с Зеленским поблагодарила за солидарность

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

По словам Зурабишвили, она поблагодарила украинского лидера за его солидарность и непоколебимую поддержку грузинского народа на фоне массовых протестов против принятия скандального закона об "иноагентах". "Наше общее будущее – в Европе!", – подчеркнула она.

Spoke with President @ZelenskyyUa I thanked the President for his solidarity and unwavering support for the Georgian people. Our joint future lies in Europe! 🇬🇪🇺🇦🇪🇺

В свою очередь Зеленский сообщил в Twitter (X), что поблагодарил грузинскую коллегу за подтверждение участия в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.

I spoke with President of Georgia @Zourabichvili_S and thanked her for confirming her attendance at the inaugural Peace Summit. Only a just and lasting peace in Ukraine can ensure the security and stability of our common region. pic.twitter.com/Q7Um1L5HFC