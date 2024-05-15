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Президент Грузии в разговоре с Зеленским поблагодарила за солидарность

Новости — Среда, 15 мая 2024, 13:47 — Андрей Синявский

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

По словам Зурабишвили, она поблагодарила украинского лидера за его солидарность и непоколебимую поддержку грузинского народа на фоне массовых протестов против принятия скандального закона об "иноагентах". "Наше общее будущее – в Европе!", – подчеркнула она.

В свою очередь Зеленский сообщил в Twitter (X), что поблагодарил грузинскую коллегу за подтверждение участия в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.

"Только справедливый мир в Украине даст безопасность и стабильность нашему общему региону", – отметил он.

Ранее Евросоюз объявил об угрозе для пути Грузии в ЕС после принятия скандального закона.

Напомним, 14 мая парламент Грузии одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

Из-за своего сходства с российским законом об "иноагентах" инициатива партии власти "Грузинская мечта" вызвала острую критику Запада и части грузинского общества, которое устраивает регулярные протесты у здания парламента.

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джим О'Брайен уже предупредил, что Грузию могут ждать финансовые ограничения в случае, если закон об "иноагентах" не будет приведен в соответствие со стандартами ЕС.

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Грузия Зеленский
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