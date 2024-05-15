Министр обороны Польши считает, что поляки заслуживают Нобеля за помощь украинцам

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что, по его мнению, поляки заслуживают Нобелевскую премию мира за помощь, которую они оказали украинцам после 24 февраля 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Отвечая на пресс-конференции в Познани в среду на вопрос о продолжении польской поддержки Украины, Косиняк-Камыш сказал, что "поддержка и помощь должны быть солидарными, и это двусторонний принцип". Он подчеркнул, что гуманитарная и военная помощь является безоговорочной.

По его словам, поляки заслуживают Нобелевскую премию мира за помощь, которую они оказали украинцам после начала полномасштабной агрессии России против Украины, потому что "это было что-то чрезвычайное в истории и истории человечества".

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"Гуманитарная помощь будет продолжаться – есть фонды, общественные организации, очень хорошая деятельность многих людей доброй воли, за что я вам спасибо", – сказал Косиняк-Камыш.

Говоря о военной поддержке украинцев, Косиняк-Камыш подчеркнул, что она также будет продолжаться.

"Это наш прагматический подход – это защита Польши, это укрепление восточного фланга НАТО", – сказал министр.

"Чем больше побед будет иметь Украина (...), тем безопаснее будет Польша, и это является частью нашей стратегии безопасности", – подытожил он.

Как сообщалось, Украина и Польша сейчас работают над проектом двустороннего соглашения по безопасности.

Между тем, президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему его страна не имеет возможности для передачи Украине системы Patriot.