Дуда пояснив, чому у Польщі немає можливості передати Україні Patriot

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не має можливості для передачі Україні системи Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси.

Як пише "Європейська правда", про це Дуда сказав під час економічного форуму у Катарі, повідомляє PAP.

Коментуючи можливість надати Україні Patriot, він зазначив, що Польща отримує перші елементи цієї системи, які були замовлені сім років тому.

"Наразі важко говорити про надання Україні Patriot, коли по суті ми ще не допрацювали ці системи для потреб протиповітряної оборони Польщі", – зазначив польський президент.

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Він також назвав "неминучим" новий наступ російських окупаційних військ в Україні.

"Російський наступ наближається, його майже не уникнути", – сказав він, додавши, що це можливо у найближчі тижні.

Дуда також підкреслив, що Росії "не можна дати перемогти в Україні".

Раніше польський прем'єр Дональд Туск сказав, що Польща не має резервів для передачі Україні комплексу Patriot, але пообіцяв допомогти іншими засобами для посилення протиповітряної оборони.

Крім того, Дуда на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі обговорював передачу Україні радянських ракет для систем протиповітряної оборони.